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Женский марафон впервые пройдет в Саудовской Аравии

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Фото: Global Look Press/Mario Hösel
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Проведение первого в истории страны женского марафона разрешили власти Саудовской Аравии. Мероприятие пройдет в Мекке в закрытом помещении в апреле 2018 года.

Президент клуба «Аль-Вахда», в зале которого состоится забег, Ахмед Тейиб заявил, что руководство клуба приложит максимум усилий, чтобы привлечь к участию в марафоне как можно больше женщин. Также он отметил, что быть среди организаторов подобного события является большой ответственностью, сообщает «Газета.ру».

Сообщается, что в предстоящем марафоне смогут принять участие все желающие женщины старше 8 лет. Победительнице и призерам соревнования будут вручены награды. В 2019 году в Саудовском Аравии планируется провести первый полноценный женский марафон под открытым небом.

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