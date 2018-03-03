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Александр Емельяненко раскритиковал Харитонова и Олейника

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Фото: ТАСС/Елена Афонина
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Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко подверг жесткой критике Сергея Харитонова и Алексея Олейника, назвав их «полуобмороками» и бойцами, доживающими свой век.

«Да он (Харитонов) мертвый. Ну вы посмотрите на него: он мертвый! Он, Харитонов, хочет под занавес карьеры заработать за бой со мной большое количество денег — столько, сколько он за всю свою историю не зарабатывал. Но я попросил не ставить меня против российских бойцов. Даже против таких, как Харитонов», — сказал Емельяненко в интервью «Спорт-Экспрессу».

Емельяненко также раскритиковал и Александра Олейника. Спортсмен сказал, что Олейник и Харитонов заявляют напрямую о заинтересованности большими гонорарами и признают, что хотят заработать, как и не спорят с тем, что находятся уже не в великолепной форме. Емельяненко отметил, что отвечает отказом на предложение драться с кем-либо из них. По словам Емельяненко, если Харитонов и Олейник хотят драки, то пусть приезжают на тренировку, «я готов приехать к ним в спортзал и побить их».

«Они что один, что второй — полуобмороки, мертвые. Доживают свой бойцовский век», — сказал Емельяненко.

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