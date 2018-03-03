Ямайская бобслеистка провалила допинг-тест на Олимпиаде–2018

Ямайская бобслеистка, которая участвовала в соревнованиях, провалила допинг-тест на Олимпийских играх в Южной Корее.

Информацию подтвердил главу национальной федерации бобслея и скелетона Кристиан Стоук.

«Мы получили уведомление, что проба одной из наших спортсменок вернулась с неблагоприятным результатом, и сейчас мы над этим работаем», — приводит его слова LoopJamaica.

По словам Стоука, спортсменку уже уведомили о результатах, ей грозит дисквалификация. При этом имя девушки он не назвал.

На Играх в южнокорейском Пхенчхане от Ямайки выступала женская двойка в составе Жасмин Фенлатор-Викториан и Кэрри Расселл, которая заняла 19-е место.