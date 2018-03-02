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Корейская хоккеистка избежала наказания за употребление допинга на ОИ

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Фото: Global Look Press/CHROMORANGE/Bilderbox
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Хоккеистка объединенной команды Кореи Ким Ын Хян не будет наказана за употребление допинга во время Олимпийских игр в Пхёнчхане. Соответствующее решение принял Спортивный арбитражный суд (CAS).

Спортсменка была уличена в употреблении мочегонного препарата, который используется в качестве маскирующего присутствие других запрещенных веществ. В результате хоккеистка была отстранена от Олимпиады.

Международная федерация хоккея с шайбой (IIHF) вступилась за спортсменку, указав на «непреднамеренное употребление» мочегонного препарата. CAS также не обнаружил вины корейской хоккеистки, передает ТАСС со ссылкой на зарубежные СМИ.

На Олимпиаде-2018 принимала участие объединенная команда Кореи, в состав которой вошли 23 южнокорейские и 12 северокорейских спортсменок. Сборная заняла последнее место в группе, проиграв все три матча с общим счетом 20:1.

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