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Борца Чехиркина лишили серебра ЧМ-2017 из-за положительной допинг-пробы

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Фото: TASS/Imago/Chen Yichen
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Российского борца греко-римского стиля Александра Чехиркина уличили в употреблении запрещенных препаратов, он будет лишен серебряной медали чемпионата мира 2017 года. Об этом сообщил президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.

Он рассказал, что Чехиркин на протяжении нескольких лет восстанавливался после тяжелых травм позвоночника и коленного сустава и, по всей видимости, забыл зарегистрировать терапевтическое исключение.

«Это всё наша страшная расхлябанность. Можно, конечно, найти крайних, но во главе угла надо ставить свою собственную личную расхлябанность. За всё надо отвечать», — приводит слова Мамиашвили агентство «Р-Спорт».

Он добавил, что положительной оказалась проба, взятая во время мирового первенства, прошедшего в Париже, поэтому спортсмену «с медалью пришлось распрощаться».

Стоит отметить, что российские спортсмены на чемпионате мира 2017 года завоевали пять серебряных и пять бронзовых медалей. Сборная России впервые в истории осталась без золота мирового первенства.

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