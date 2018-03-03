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Более 3 тыс. рейсов отменили в США из-за шторма

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Фото: REUTERS/Joshua Roberts
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В Штатах отменили более 3,2 тыс. авиарейсов из-за шторма «Райли». Снегопад, местами ледяной дождь обрушились на Восточное побережье США вечером в пятницу, 2 марта.

Синоптики прогнозируют порывы ветра до 112 км/ч. Ожидается, что непогода сохранится в регионе до вечера субботы.

Согласно последним данным, в аэропортах на северо-востоке страны задерживаются более 3 тыс. рейсов.

В частности, речь идет о воздушных гаванях Нью-Йорка, Нью-Арка, Бостона, Филадельфии.

Некоторые авиаперевозчики предложили клиентам сдать билеты без выплаты штрафов, другие предоставили возможность перебронировать проездные документы на более поздние даты, пишет газета USA Today.

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