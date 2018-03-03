В Москве благоустроят парк возле Ростокинского акведука

В Москве благоустроят и озеленят парк возле Ростокинского акведука.

Подрядчику, которого выберут с помощью электронного аукциона, предстоит проложить дорожки с резиновым покрытием, наладить уличное освещение, высадить деревья и кустарники, а также обновить газоны.

Кроме того, в парке на северо-востоке столицы оборудуют детские и спортивные площадки с современной городской мебелью.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 15 марта. Все работы подрядчик должен будет провести за четыре месяца с момента заключения контракта, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ростокинский акведук, который был построен по указу Екатерины II, является памятником архитектуры.