В Москве благоустроят парк возле Ростокинского акведука
В Москве благоустроят и озеленят парк возле Ростокинского акведука.
Подрядчику, которого выберут с помощью электронного аукциона, предстоит проложить дорожки с резиновым покрытием, наладить уличное освещение, высадить деревья и кустарники, а также обновить газоны.
Кроме того, в парке на северо-востоке столицы оборудуют детские и спортивные площадки с современной городской мебелью.
Заявки на участие в аукционе принимаются до 15 марта. Все работы подрядчик должен будет провести за четыре месяца с момента заключения контракта, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Ростокинский акведук, который был построен по указу Екатерины II, является памятником архитектуры.