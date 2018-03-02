Путин хотел бы предотвратить развал СССР

Президент России Владимир Путин на вопрос, какое историческое событие он хотел бы предотвратить, ответил: «Развал Советского Союза». Об этом глава государства рассказал на медиафоруме «Общероссийского народного фронта».

Вместе с тем президент отметил, что не хотел жить в другую эпоху, поскольку все его предки были крепостными крестьянами, а он смог возглавить государство.

Ранее Владимир Путин неоднократно указывал на то, что считает распад СССР крупнейшей катастрофой XX века, поскольку «в одну ночь 25 млн русских людей оказались за границей».