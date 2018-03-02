Путин похвалил журналиста за упоминание на медиафоруме о рождении сына

Президент России Владимир Путин похвалил журналиста, упомянувшего на организованном «Общероссийским народным фронтом» (ОНФ) медиафоруме о рождении сына.

Перед тем как журналист обратился к главе государства, несколько журналисток задавали Путину вопросы, упоминая о наличии у них детей.

«Мне 24 года, у меня пару дней назад родился сын» — так начал свой вопрос журналист газеты «Мичуринская мысль» из Тамбовской области Евгений Поляков.

«Поздравляю вас. Вы молодец, что сказали об этом, чтобы девушки не задавались», — отметил Путин.

Как писал портал iz.ru, в рамках форума Путин рассказал, что в 2018 году кабмин выделит 1,3 млрд рублей дополнительного финансирования на строительство фельдшерско-акушерских центров в малых населенных пунктах.