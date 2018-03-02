Прямой эфир

Путин похвалил журналиста за упоминание на медиафоруме о рождении сына

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин похвалил журналиста, упомянувшего на организованном «Общероссийским народным фронтом» (ОНФ) медиафоруме о рождении сына.

Перед тем как журналист обратился к главе государства, несколько журналисток задавали Путину вопросы, упоминая о наличии у них детей.

«Мне 24 года, у меня пару дней назад родился сын» — так начал свой вопрос журналист газеты «Мичуринская мысль» из Тамбовской области Евгений Поляков.

«Поздравляю вас. Вы молодец, что сказали об этом, чтобы девушки не задавались», — отметил Путин.

Как писал портал iz.ru, в рамках форума Путин рассказал, что в 2018 году кабмин выделит 1,3 млрд рублей дополнительного финансирования на строительство фельдшерско-акушерских центров в малых населенных пунктах. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин пообещал открыть в Калининграде многофункциональный КЦ
Путин рассказал о трудоустройстве «Лидеров России»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017