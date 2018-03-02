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Приходько призвала «маркировать» выступающих в РФ украинских артистов

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Фото: Global Look Press/Anton Belitsky
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Украинская певица, участница российского проекта «Фабрика звезд – 7» и «Евровидения-2009» от России Анастасия Приходько обвинила украинских артистов, гастролирующих в РФ, в «продаже родины». Об этом пишет издание «Главред».

По словам певицы, необходимо «маркировать» украинских артистов, которые ведут гастрольную деятельность в России. В частности, заслуженная артистка Украины предложила выводить на телеэкран соответствующие подписи.

«А еще можно делать так: когда артист пересекает границу, возвращаясь из России в Украину, можно прямо на таможне записывать с ним видео — пусть скажет на камеру: «Я — предатель. Во время войны я поехал(ла) на гастроли в Российскую Федерацию», — приводит слова Приходько телеканал «Звезда». По мнению исполнительницы, гастролирующих в РФ артистов должны проверять представители власти на высоком уровне.

Ранее портал iz.ru писал о том, что госпогранслужба Украины 13 января обнародовала данные об иностранцах, которым запрещен въезд в страну из-за посещения Крыма «вопреки установленному порядку». В числе попавших в черный список иностранных граждан оказались «более сотни артистов и деятелей культуры» РФ.

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