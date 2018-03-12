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Сокровища Гохрана воссоздали в голограммах

Ученые из ИТМО создали оптические копии 10 экспонатов Алмазного фонда
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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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Ученые из ИТМО совместно с Греческим институтом голографии изготовили оптические копии 10 экспонатов из Алмазного фонда. Голограммы воссоздают детальные изображения сокровищ, передавая, в том числе, блеск драгоценных камней и блики на металле. Как пояснили «Известиям» в Гохране России, это позволит демонстрировать музейные ценности, не вывозя их из хранилищ.

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Как рассказал «Известиям» профессор кафедры физики Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) Сергей Стафеев, для создания точных копий экспонатов ученые использовали метод, получивший мировое признание.

- Наш университет и Государственный оптический институт - это места, где родилась художественная голография. Ее изобрел Юрий Николаевич Денисюк, наш профессор. Созданные по его методу цветные изображения во всем мире так и называются - «голограммы по Денисюку», - отметил Сергей Стафеев.

В основе метода - трудоемкая, по-своему ювелирная работа специалистов. Ученые с помощью мощных лазеров и чувствительных фотопластин записывают голографические изображения объектов, не прикасаясь к ним. Чтобы избежать брака, нужно учесть множество параметров, в том числе влажность воздуха и температуру в помещении, где идет работа.

- Это небыстрое дело. В день мы можем сделать два объекта в пяти экземплярах. Пару изделий из Гохрана пришлось заменить, потому что мы не избавились от вибрации подвешенных частей. Если какая-то часть объекта сдвигается даже на микрон, на голограмме вместо этого фрагмента будет темное пятно, - пояснил Сергей Стафеев.

Тайны Алмазного фонда

Среди ценностей, воплощенных в оптоклонах (так называются ультрареалистичные голограммы) - четыре экспоната из серебряной коллекции ювелира XIX века Павла Сазикова - «Колокольчик», «Тройка», «Пастушок» и серебряный сосуд для питья - корчик. Также скопированы два ордена - Святой Екатерины и Святого Александра Невского, турмалиновый бант-склаваж Екатерины II, одна современная диадема, флакон работы Фаберже и погремушка-свисток с драгоценными камнями, подаренная будущему императору Александру I в детстве.

- Зафиксированы абсолютно все оптические свойства объектов. Когда вы проходите мимо голограммы, то видите все переливы. Это касается не только драгоценных камней, но и металлов, передаются все блики, - отметил Сергей Стафеев.

Для получения изображений был использован аппарат, созданный в Греческом институте голографии.

Как сообщил «Известиям» представитель Гохрана России Виталий Рожков, созданные голограммы смогут сможет увидеть большое число людей. Оптоклоны помогут решить важные музейные задачи.

- Не нужно будет получать массу разрешений и вывозить на выставки сами музейные ценности, - рассказал Виталий Рожков.

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Как рассказал "Известиям" заведующий кафедрой лазерной физики НИЯУ МИФИ Николай Евтихиев, метод, которым пользуются ученые из ИТМО при формировании изображений, широко известен в науке.

- Методика создания голограмм, разработанная академиком Денисюком, позволяет создавать очень точные изображения, и со временем она все больше совершенствуется, - заявил ученый.
 
Первая выставка оптоклонов сокровищ Алмазного фонда прошла в закрытом режиме, она была приурочена к юбилею Гохрана. По словам представителей ИТМО, тогда с экспонатами ознакомились члены правительства во главе с Дмитрием Медведевым. В июле этого года увидеть оптоклоны смогут жители Челябинска - выставка пройдет в Историческом музее Южного Урала. В дальнейшем она будет показана жителям многих российских городов, а летом представит Россию на Международном симпозиуме по художественной голографии в Португалии.

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