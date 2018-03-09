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Найденному на Урале изумруду массой 1,6 кг придумали имя

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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Добытый в Свердловской области изумруд массой 1,6 кг получил имя «Марьин дар».

Как сообщили в пресс-службе корпорации «Ростех», после объявления конкурса поступило более 2 тыс. предложений с названиями.

В жюри вошли звезда команды КВН «Уральские пельмени» Юлия Михалкова, актриса Чулпан Хаматова, главный художник ювелирного дома «Кристалл мечты» Юлия Пузырёва и шахтер Матвей Гришин, который нашел изумруд.

Как сообщает RT, финалистам конкурса подарят серьги с изумрудами, а победительница получит набор из серебряных сережек и кулона с изумрудами.

В конце января сообщалось, что в Свердловской области добыли изумруд весом 1,6 кг. По оценкам специалистов Гохрана РФ, стоимость минерала превышает 4 млн рублей.

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