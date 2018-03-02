Еще одного брянского чиновника будут судить за премии самому себе

Уголовное дело возбуждено в отношении главы Отрадненской сельской администрации Брянской области. Статья — «Злоупотребление должностными полномочиями».

Как сообщает NASHBRYANSK.RU, в 2014 году чиновник издавал распоряжения о выплате премий и материальной помощи самому себе. Сумма превысила 92 тыс. рублей. Прокуратура взяла на контроль расследование дела.

Портал iz.ru накануне сообщал о том, что за аналогичное преступление будут судить главу Чернетовского сельского поселения Брянской области. Он выписал сам себе премий на 160 тыс. рублей.