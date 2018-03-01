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Глава поселения Брянской области начислял премии сам себе

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Глава Чернетовского сельского поселения Брянской области оказался под следствием. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.

Как установило следствие, чиновник в 2014 году подписал несколько распоряжений о начислении премий самому себе. Сумма ущерба, причиненная его действиями местному бюджету, оценивается более чем в 160 тыс. рублей.

Как сообщает интернет-газета «Брянские новости», материалы дела уже переданы в Брянский районный суд. Когда состоится заседание пока не сообщается.

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что экс-глава «Дальспецстроя» Юрий Хризман и бывший главбух компании Владимир Ашихмин должны заплатить 5,16 млрд рублей в пользу «Роскосмоса» по делу о хищениях с космодрома Восточный. Хризмана признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и приговорили к 12 годам лишения свободы. Ашихмин получил семь лет.

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