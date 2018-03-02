В США появился памятник Вайнштейну на диване

Прижизненный золотой памятник Харви Вайнштейну на Голливудском бульваре появился за несколько дней до церемонии вручения «Оскара». Продюсер в одном халате, на диване,

с заветной статуэткой в руках. Название композиции — «Кушетка для кастинга».

Это и другие интересные видео показывает круглосуточный телеканал «Известия». Он доступен не только на сайте, но и в пакетах крупнейших кабельных и спутниковых операторов на территории России. Среди них — «Ростелеком», «Триколор», МТС, «Билайн», «ЭР-Телеком», «Акадо», «МегаФон ТВ» и «Орион-Экспресс». Кроме того, iz.ru можно смотреть в сетях региональных кабельных операторов.