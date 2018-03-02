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Песков прокомментировал задержание фигуранта «кокаинового дела» в ФРГ

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Фото: twitter.com/МИД России
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Кремль не располагает информацией о задержании в Германии одного из фигурантов дела о попытке контрабанды кокаина из Аргентины в Россию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нам ничего не известно. К сожалению, мы в Кремле не обладаем никакой информацией по этому делу. И тем более о задержании в Германии каких-то граждан», — сказал представитель Кремля.

2 марта в Германии был задержан один из подозреваемых в организации контрабанды кокаина из Аргентины в РФ Андрей Ковальчук. По сообщению пресс-атташе дипмиссии РФ в ФРГ Дениса Микерина, Берлинский суд должен определить меру пресечения для задержанного позднее в этот же день.

Напомним, ранее стало известно о проведении спецслужбами РФ и Аргентины спецоперации по предотвращению поставки в Россию крупной партии кокаина.

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