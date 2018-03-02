МЧС предупреждает об угрозе схода лавин в горах Крыма

Угроза схода лавин возникла в крымских горах из-за прошедших снегопадов и потепления, МЧС рекомендует жителям региона соблюдать осторожность.

В минувшие сутки в Крыму на фоне заморозков был штормовой ветер и метели. По прогнозам синоптиков, в выходные воздух прогреется до 10 градусов. В сложившихся условиях есть вероятность схода лавин, пишет ИА SevastopolMedia.

Спасатели рекомендуют жителям Крыма следить за изменениями погоды и уточнять при выходе на прогулку места возможного схода лавин. Чаще всего снег сходит со склонов крутизной более 30 градусов, особенно если на склоне нет кустарников и деревьев. При уклоне более 45 градусов лавина сходит практически при каждом снегопаде.