Угроза схода лавин существует в десяти районах Сахалинской области, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по региону. В связи с этим ведомство напоминает о правилах безопасности при попадании в лавину.

В пятницу, 2 марта, в десяти районах области будет действовать режим лавинной опасности. Риску схода лавин подвергнутся районы Углегорский, Смирныховский, Анивский, Корсаковский, Невельский, Холмский, Томаринский, Макаровский, Долинский, а также Южно-Сахалинск, передает ИА SakhalinMedia со ссылкой на региональный противолавинный центр ФГБУ «Сахалинское УГМС».

В остальных районах Сахалина нелавиноопасно, но будет возможен сход одиночных лавин. В связи с этим МЧС напоминает о том, что некоторые правила могут спасти жизнь при попадании в лавину.

Если вы оказались в такой ситуации, то необходимо прикрыть дыхательные пути от снежной пыли и с помощью рук и ног стараться вынырнуть на поверхность лавины, пока снег не отвердел. Эти и другие правила безопасности могут помочь спасти вашу жизнь.