Прямой эфир

Угроза схода лавин существует в десяти районах Сахалинской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Угроза схода лавин существует в десяти районах Сахалинской области, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по региону. В связи с этим ведомство напоминает о правилах безопасности при попадании в лавину.

В пятницу, 2 марта, в десяти районах области будет действовать режим лавинной опасности. Риску схода лавин подвергнутся районы Углегорский, Смирныховский, Анивский, Корсаковский, Невельский, Холмский, Томаринский, Макаровский, Долинский, а также Южно-Сахалинск, передает ИА SakhalinMedia со ссылкой на региональный противолавинный центр ФГБУ «Сахалинское УГМС».

В остальных районах Сахалина нелавиноопасно, но будет возможен сход одиночных лавин. В связи с этим МЧС напоминает о том, что некоторые правила могут спасти жизнь при попадании в лавину.

Если вы оказались в такой ситуации, то необходимо прикрыть дыхательные пути от снежной пыли и с помощью рук и ног стараться вынырнуть на поверхность лавины, пока снег не отвердел. Эти и другие правила безопасности могут помочь спасти вашу жизнь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ребенок из России погиб при сходе лавины на курорте в Киргизии
Альпинист из Польши погиб под лавиной в горах Словакии

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017