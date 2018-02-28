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Ребенок из России погиб при сходе лавины на курорте в Киргизии

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Фото: РИА Новости/Табылды Кадырбеков
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На горнолыжной базе «Каприз» в Киргизии сошла лавина, под которую попала семья туристов из России. По предварительным данным, взрослых удалось спасти, а ребенок погиб.

Инцидент произошел в среду, 28 февраля, на горнолыжном курорте, располагающемся в Иссык-Кульской области Киргизии.

«Удалось спасти двух взрослых, в медицинской помощи они не нуждаются. А ребенок 2009 года рождения погиб», — рассказал «РИА Новости» источник в экстренных службах России.

Состоял ли погибший ребенок в родстве со взрослыми, пока неизвестно. Официального подтверждения информации о ЧП нет.

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