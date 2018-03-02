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Шойгу проинспектирует Северный флот и откроет чемпионат ВМФ РФ по хоккею

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в пятницу с рабочей поездкой на Северный флот, где проведет инспекцию объектов инфраструктуры филиала Нахимовского военно-морского училища. Об этом сообщила пресс-секретарь главы российского военного ведомства Россияна Марковская.

«В Мурманске министр обороны проинспектирует объекты инфраструктуры филиала Нахимовского военно-морского училища и вручит образовательному учреждению знамя», — цитирует представителя Минобороны телеканал «Звезда».

Генерал армии заслушает доклад командующего Северным флотом адмирала Николая Евменова о ходе переоснащения сил флота на современные образцы военной техники и вооружения, а также о строительстве в Арктической зоне военной инфраструктуры.

Шойгу планирует открыть в Североморске чемпионат Военно-морского флота России по хоккею с шайбой, а после торжественной церемонии — принять участие в товарищеской игре между командой К-21 СФ и сборной звезд хоккея.

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