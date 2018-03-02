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В выходные снегопад вернется в Москву и принесет до 12 см снега

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артём Коротаев
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Снегопады вернутся в Москву в ближайшие выходные, 3 и 4 марта. Может выпасть от 5 до 12 см снега. Об этом сообщает главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.

В Московском регионе ожидается облачная погода с максимальным понижением  температуры до -18 градусов. В субботу, 3 марта, ожидается небольшой снег и до -15 градусов, а в воскресенье до -9 градусов и вернутся сильные снегопады, сообщает «РИА Новости».

Также Позднякова сообщила, что ночи уже не будут такими холодными. Снегопады в Москву принесет южный циклон, может усилиться ветер. При этом фон температуры существенно меняться не будет.

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