В выходные снегопад вернется в Москву и принесет до 12 см снега

Снегопады вернутся в Москву в ближайшие выходные, 3 и 4 марта. Может выпасть от 5 до 12 см снега. Об этом сообщает главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.

В Московском регионе ожидается облачная погода с максимальным понижением температуры до -18 градусов. В субботу, 3 марта, ожидается небольшой снег и до -15 градусов, а в воскресенье до -9 градусов и вернутся сильные снегопады, сообщает «РИА Новости».

Также Позднякова сообщила, что ночи уже не будут такими холодными. Снегопады в Москву принесет южный циклон, может усилиться ветер. При этом фон температуры существенно меняться не будет.