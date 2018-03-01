Уровень погодной опасности в Москве 1 марта снижен до «желтого»

Синоптики понизили уровень погодной опасности в Москве 1 марта с «оранжевого» до «желтого». Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

По словам метеорологов, в регионе по-прежнему морозно, поэтому погода остается потенциально опасной. В Центре погоды «Фобос» отметили, что прошлой ночью минимальная температура в Москве составила –17,7 градуса, в Московской области — 25,2 градуса мороза.

В первый день весны, 1 марта, синоптики пообещали сухую и солнечную погоду в столичном регионе. Тем не менее температурный фон остается ниже климатической нормы на 8 градусов, несмотря на смягчение морозов. Гидрометцентр РФ в последние несколько дней объявлял в Москве «оранжевый» уровень опасности из-за аномальных морозов, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее портал iz.ru сообщал, что синоптики прогнозируют ослабление морозов в Москве и Московской области к выходным 3–4 марта.