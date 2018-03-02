ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Алжан» из Махачкалы

Центробанк РФ со 2 марта отозвал лицензию на осуществление банковских операций у махачкалинского банка «Алжан», не участвующего в системе страхования вкладов и, по данным регулятора, на 1 января 2018 года занимавшего 521-е место в банковской системе.

«Осуществленные ООО КБ «Алжан» во второй половине февраля текущего года крупные сделки, направленные на замещение значительной части активов, привели к потере ликвидности и неспособности банка своевременно исполнять обязательства перед кредиторами, что повлекло возникновение оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) кредитной организации», — говорится в пресс-релизе ЦБ РФ.

Регулятор отмечает, что руководство банка допускало неоднократные нарушения требований ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В частности, руководство организации не предоставляло в полном объеме и корректно сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю.

В банке «Алжан» назначена временная администрация, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего или назначения ликвидатора.