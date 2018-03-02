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Nokia выпустила «умную» куртку для спасателей и полицейских

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Фото: Global Look Press/Jordi Boixareu
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Компания Nokia выпустила «умную» куртку для спасателей и полицейских, которая собирает данные о состоянии организма человека.

Специальные датчики, встроенные в одежду, определяют частоту сердечных сокращений, температуру тела и окружающей среды, а также местоположение. Вся информация передается на базу, с которой она сопряжена. 

По мнению экспертов, куртка позволит спасти много жизней, помогая вовремя выводить людей из опасной зоны.

В разработке «умной» куртки принимали также участие корейский бренд Kolon и чешский разработчик программного обеспечения GINA.

В ближайшие полтора года ее создатели намерены представить потребительскую версию.

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