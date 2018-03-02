Nokia выпустила «умную» куртку для спасателей и полицейских
Компания Nokia выпустила «умную» куртку для спасателей и полицейских, которая собирает данные о состоянии организма человека.
Специальные датчики, встроенные в одежду, определяют частоту сердечных сокращений, температуру тела и окружающей среды, а также местоположение. Вся информация передается на базу, с которой она сопряжена.
По мнению экспертов, куртка позволит спасти много жизней, помогая вовремя выводить людей из опасной зоны.
В разработке «умной» куртки принимали также участие корейский бренд Kolon и чешский разработчик программного обеспечения GINA.
В ближайшие полтора года ее создатели намерены представить потребительскую версию.