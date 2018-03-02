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Голландский инженер впускает кота домой с помощью Face ID

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Фото: Global Look Press/Christian Handl
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Голландский программист собрал аналогичное Face ID устройство, которое распознает морду его кота. 

Система с мини-компьютером Raspberry Pi с камерой установлена на двери балкона. Если она засекает движение около входа в дом, то делает снимок и отправляет его в облачную платформу для распознавания изображений AWS Rekognition. 

Нейросеть обучена на нескольких сотнях фотографий кота, поэтому практически на 100% определяет питомца. Когда система узнает его, она присылает уведомление в Slack, что нужно открывать дверь. Дверью часто пытаются воспользоваться другие коты и белки.

Инженеру понадобилось несколько часов и $50 для создания устройства, сообщает kp.ru.

Ранее писатель Евгений Водолазкин по случая международного Дня кота (1 марта) рассказал о живительной энергетике и творческом потенциале животных.

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