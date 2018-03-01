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Воронежские улицы отремонтируют за 750 млн рублей

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Воронежские улицы отремонтируют почти за 750 млн рублей. Информация об этом следует из документации тендера. Заказчиком является «Городская дирекция дорожного хозяйства и благоустройства».

Исполнитель на проведение ремонтных работ на воронежских улицах найден без проведения аукциона. Им стала единственная организация, которая подала заявку на участие. Компанию «СМУ-90» автоматически признали победителем, сообщает ИА «Абирег».

Общая стоимость проекта составляет 746,7 млн рублей. Исходя из документации, подрядчику необходимо будет за эту сумму отремонтировать 50 улиц и минимизировать вероятность дорожно-транспортных происшествий на шести участках дорог.

Работы по запланированному графику должны начаться 15 апреля, а завершиться не позднее 1 октября. А завтра, 2 марта, мэрия города должна будет выбрать еще одного подрядчика на проведение аналогичных работ. Стоимость контракта составит 851 млн рублей.

За эту сумму исполнителю предстоит привести в нормативное состояние 50 улиц и минимизировать вероятность дорожно-транспортных происшествий на 13 участках дорог.

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