Ремонт дорог Ульяновска обойдется в 900 млн рублей в этом году

Ремонт автомобильных дорог Ульяновска обойдется в 900 млн рублей в этом году. На эти средства планируется отремонтировать 28 участков в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги», сообщает пресс-служба городской администрации.

В этом году планируется произвести ремонт дорожного покрытия на 28 участках. Из них по четырем участкам уже заключены контракты, а по остальным 24 их только предстоит заключить. На эти цели были выделены около 900 млн рублей, половина из которых будет выделена из консолидированного бюджета региона, сообщает 1ul.ru.

Как рассказал начальник управления дорожного хозяйства и транспорта Игорь Бычков, в общей сложности по новым контрактам будет произведен ремонт примерно 400 тыс. кв. м дорожного полотна.

На данный момент проблема дорог в городе решена наполовину. По данным городской администрации, 50% дорог города соответствуют нормативам. В связи с запланированными работами предполагается увеличить этот показатель на 5% к концу этого года.