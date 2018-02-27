Три пункта обогрева заработали на трассе М10 в Новгородской области

Три пункта обогрева для автолюбителей заработали на федеральной трассе М10 в Новгородской области, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

На федеральной трассе М10 заработали три пункта обогрева для автомобилистов. Они располагаются около Чудова на пункте весового контроля, рядом с Крестцами у заправки и на заправке возле Валдая, сообщает Новгород.ру.

В открытых пунктах водители могут отогреться, выпить чая и даже переночевать. Подобные пункты призваны помочь автолюбителям в холодное время года.

Так, по данным новгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ночь с 27 на 28 февраля в регионе ожидаются морозы до –30 градусов.