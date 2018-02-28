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5,5 млрд рублей потратят в Казани на ремонт дорог

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В столице Татарстана в 2018 году на ремонт и содержание дорог планируется потратить 5,5 млрд рублей, из них около 1 млрд рублей уйдет на дворы.

О планируемых расходах сообщили власти Казани. По словам мэра Ильсура Метшина, 4,5 млрд рублей будет потрачено на ремонт автомобильных дорог. При этом 39 участков, которые значатся в графике, находятся по маршрутам чемпионата мира по футболу, еще на 93 участках фиксируется повышенное количество ДТП. Об этом сообщает ProKazan.ru.

Помимо восстановления асфальтового покрытия, власти планируют установить новые дорожные знаки, светофоры и ограждения.

В Ростове график работ в связи с проведением ЧМ-2018 скорректировали. Дорожники будут проводить ремонт весной и осенью, чтобы не мешать транспортным потокам.

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