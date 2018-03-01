Дистанционное зондирование земли внедрят в Нижегородской области

Дистанционное зондирование земли планируют внедрить в Нижегородской области. Обсуждение этого вопроса прошло на рабочей встрече в Министерстве сельского хозяйства России с одной из российских компаний, занимающихся дистанционным зондированием. Информация об этом размещена на официальном сайте Минсельхоза.

Представители министерств и департаментов сельского хозяйства обсудили проект дистанционного зондирования земли. Это позволит следить за посевами на полях и получать актуальную информацию о состоянии посевов.

Помимо этого, ввод данного метода поможет четко определять границы полей для картографии, анализировать степень используемости земель и их состояние, сообщает ИА «НьюсНН».

По предварительным данным Всероссийской сельскохозяйственной переписи, которая прошла в 2016 году, в области за 10 лет сократились посевные участки на 5,5%, а площади посевов под зерновые и технические культуры, наоборот, выросли.