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Якутские школьники начали выпускать чипсы из карася

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Фото: TASS/Vaclav Salek
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Чипсы из карася начали выпускать школьники из поселка Второй Хомустах Намского улуса Якутии.  Об этом сообщает сайт министерства сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия).

Проект чипсов из якутского карася разработан на базе школьного бизнес-инкубатора. Продукция выпускается в форме маленьких батончиков, в них также добавляется лук и соль. Сами производители сообщают, что чипсы богаты цинком, хромом, фосфором и жирными кислотами.

Со своим проектом школьники победили в районном этапе конкурса «Начинающий фермер», а на региональном этапе смогли успешно презентовать готовую продукцию. Предполагается, что чипсы будут продавать в школьной столовой и местных магазинах.

Ранее портал iz.ru сообщал, что новый остров в Арктике, который образовался из-за таяния ледника Вилькицкого на Новой Земле, открыли школьники из Дедовска и Химок Валерия Саенко и Артем Макаренко.

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