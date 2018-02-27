Якутские школьники начали выпускать чипсы из карася

Чипсы из карася начали выпускать школьники из поселка Второй Хомустах Намского улуса Якутии. Об этом сообщает сайт министерства сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия).

Проект чипсов из якутского карася разработан на базе школьного бизнес-инкубатора. Продукция выпускается в форме маленьких батончиков, в них также добавляется лук и соль. Сами производители сообщают, что чипсы богаты цинком, хромом, фосфором и жирными кислотами.

Со своим проектом школьники победили в районном этапе конкурса «Начинающий фермер», а на региональном этапе смогли успешно презентовать готовую продукцию. Предполагается, что чипсы будут продавать в школьной столовой и местных магазинах.

Ранее портал iz.ru сообщал, что новый остров в Арктике, который образовался из-за таяния ледника Вилькицкого на Новой Земле, открыли школьники из Дедовска и Химок Валерия Саенко и Артем Макаренко.