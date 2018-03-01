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Ереван аннулировал протоколы о восстановлении отношений с Анкарой

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Фото: Global Look Press/Kremlin Pool
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Президент Армении Серж Саргсян заявил об аннулировании подписанных в 2009 году протоколов о нормализации армяно-турецких отношений.

«В ходе прошедшего заседания Совета национальной безопасности президент Армении объявил, что армяно-турецкие протоколы признаны недействительными», — цитируют местные СМИ сообщение пресс-секретаря главы государства Владимира Акопяна.

Серж Саргсян в сентябре 2017 года заявил на Генассамблее ООН, что нет какого-либо позитивного сдвига по реализации договоренностей, и пообещал разорвать их к весне 2018 года, напоминает «РИА Новости».

В октябре 2009 года главами МИД двух стран «Протокол об установлении дипотношений» и «Протокол о развитии двусторонних отношений». Турецкая сторона отказалась ратифицировать протоколы «до разрешения карабахского конфликта». Президент Армении 16 февраля 2015 года также отозвал протоколы из повестки парламента.

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