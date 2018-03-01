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Отлов бездомных животных обойдется в полмиллиона рублей в Ухте

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Отлов безнадзорных животных обойдется в полмиллиона рублей в Ухте, Республика Коми. Информация об этом размещена на сайте госзакупок. Заказчиком работ выступает городская администрация.

Администрация Ухты разместила новый заказ на отлов бездомных животных. Начальная стоимость контракта составляет 495 тыс. рублей. На эту сумму запланировано отловить 88 животных, из которых 80 рассчитывают отпустить после необходимых процедур стерилизации и мечения, сообщает ИА «Комиинформ».

Исходя из документации, исполнитель обязан будет самостоятельно заключить договоры на оказание необходимых ветеринарных услуг и услуг по утилизации тел животных. Сам отлов подрядчик будет производить по заявкам жителей и исходя из окружающей обстановки.

Стаи бездомных собак очень беспокоят жителей Ухты, а больше всего страдают пригороды. Последняя попытка найти исполнителя на проведение работ не увенчалась успехом — никто из исполнителей не откликнулся.

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