Могильник с останками животных найден под Рязанью

В поле под Рязанью найдены останки животных. Они свалены в кучу. По предварительным данным, в несанкционированном могильнике захоронены 20 животных.

Как отмечает РИА «7 новостей», останки нашли лыжники на левом берегу реки Оки недалеко от фермы. Они поедены дикими животными и птицами. Несмотря на мороз, от них идет сильный запах. Судя по биркам, выброшенные в поле животные принадлежат ЗАО «Костино».

По данным некоторых СМИ, глава предприятия уже обязался ликвидировать могильник. Кроме того, ему придется заплатить крупный штраф. Что стало причиной гибели животных, пока не сообщается. Реакция регионального управления Россельхознадзора неизвестна.