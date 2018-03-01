Обращение Владимира Путина к Федеральному собранию станет знаковым для политиков на Западе. Вероятно, и годы спустя западные комментаторы будут сравнивать его с эпохальной речью Уинстона Черчилля в Фултоне.

Российский лидер сумел удивить даже хорошо владеющих тематикой современных вооружений экспертов. Напомню, он сообщил, что наши предприятия приступили к серийному производству гиперзвуковых аппаратов «Авангард», способных лететь в атмосфере в условиях плазмообразования при температуре 1600–2000 градусов по Цельсию на скорости более 20 махов, маневрировать как с боковым отклонением более чем на 1000 км, так и по высоте. К созданию подобного оружия сегодня примериваются США и Китай. Других участников в забеге на гиперзвук в мире просто нет, это вершина инженерной науки.

Президент щедро делился тем, что еще накануне было строго охраняемым военным секретом. Он представил новые ракетные комплексы — авиационный «Кинжал» и стационарный «Сармат»; сообщил, что в российские войска поступают боевые лазерные комплексы; разработаны подводные беспилотные аппараты, которые по боевым возможностям кратно превосходят субмарины; что успешно испытана крылатая ракета с ядерной энергетической установкой.

В Вашингтоне и европейских столицах, наверное, заговорят про бряцание оружием, а натовские генералы призовут увеличить военные расходы перед лицом российской угрозы. И снова будет проигнорирован примирительный посыл Путина.

Россия переживает непростые времена, когда экономике для роста не хватает сил и средств, множатся демографические и социальные проблемы. О них президент тоже говорил в своем выступлении. И в это время страна вынуждена тратить на военные нужды не менее 17% всего государственного бюджета, что исключительно много для не воюющего государства. Военные расходы России в 2016 году составили $69 млрд. Эта цифра могла бы показаться большой, но ровно столько Соединенные Штаты тратят только на разработку новейших вооружений.

И именно США сегодня остаются главными поставщиками новостей из мира новейших военных технологий: американцы модернизируют свою ядерную триаду, активно разрабатывают, испытывают и развертывают по миру систему ПРО, ведут скрытую милитаризацию космоса, разрабатывают сотни новых прототипов воздушных, наземных, надводных и подводных дронов, применяют их в составе роя и используют искусственный интеллект для объединения стай беспилотников в команды с пилотируемыми аппаратами. Третья стратегия сдерживания, асимметричная стратегия, концепция мозаичной войны, «призрачный» флот, алгоритмические боевые действия — американская военная мысль постоянно преподносит новые сюрпризы.

Под сурдинку разговоров об угрозе из России США уверенно и демонстративно продолжают курс на глобальное военное доминирование. При этом за два десятилетия в риторике американских политиков произошли существенные перемены: за океаном ядерная война перестала восприниматься как угроза существованию человеческой цивилизации. Поколение квалифицированных американских экспертов, участвовавших в формировании системы контроля над ядерным оружием, вышло на пенсию.

Заинтересованные в росте военных расходов генералы сделались главными экспертами и ньюсмейкерами в сфере безопасности. Родились теории, что ядерную зиму придумали советские спецслужбы для запугивания западных обывателей. Отношение к ядерному оружию стало легковесным, как никогда прежде.

В 2002 году США вышли из Договора о противоракетной обороне и стали разворачивать глобальную систему ПРО, которая, как может показаться, позволяет Вашингтону спокойно смотреть в будущее. С совокупными военными расходами НАТО в объеме почти $900 млрд у западных военных возникает иллюзия, что в отношениях с Россией можно положиться на силу и технологическое превосходство.

Может быть, на Западе действительно боятся военной мощи России? Ответ — нет, не боятся. Жизнь показывает, что, когда боялись, тогда стремились договариваться, и история этих договоренностей еще не забыта: ДОВСЕ, РСМД, СНВ-I, СНВ-II, СНВ-III, Венский документ о мерах укрепления доверия и безопасности. А что же сегодня?

В 2016 году президент Путин поддержал инициативу президента Финляндии о том, чтобы российские военные самолеты, а также ВВС стран НАТО летали над Балтикой с включенными транспондерами. Однако НАТО отказалось подписать такой документ, хотя балтийские страны регулярно ставят полеты без опознавательных сигналов российским пилотам на вид. А вот с Китаем США подписали подобное соглашение о предотвращении инцидентов на море и в воздухе в 2015 году. Инициативы МИД России в Вашингтоне упорно не слышат.

Похоже, российская угроза превратилась в удобный жупел, который сплачивает политиков Запада и придает смысл существованию и расширению НАТО. Нагнетание антироссийских страхов в западной прессе, концентрация войск и техники у границ России, развертывание районов ПРО в Восточной Европе, военные учения и регулярные полеты военных самолетов и дронов-разведчиков вдоль российских границ — не лучший способ строить отношения с нашей страной.

«Мы все эти годы, все 15 лет после выхода США из Договора по ПРО, настойчиво пытались вернуть американцев к серьезному обсуждению, достижению договоренностей в сфере стратегической стабильности», — сказал Владимир Путин.

Серьезного обсуждения не получалось, пока казалось, что Россию можно переиграть на военно-технологическом поле. Обращение к Федеральному собранию стало обращением к Западу, предостережением и одновременно призывом вернуться к диалогу на равных если не по экономической проблематике, то хотя бы по военной.

Автор — директор проекта ПИР-Центра по новым технологиям и международной безопасности

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