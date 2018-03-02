История в датах: 2 марта

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Виталий Безруких
2 марта 1938 года родился модельер Вячеслав Зайцев. На фото: Слава Зайцев после своего показа на Московской неделе моды в 2017 году
Фото: Global Look Press
2 марта 1974 года Стиви Уандер получил сразу пять наград на церемонии вручения премии Grammy. На фото: Стиви Уандер выступает на фестивале Гластонбери, Великобритания, 2010 год
Фото: wikipedia.org
2 марта 1965 года ВВС США начали бомбардировки Северного Вьетнама — они продолжались до 1968 года. На фото: штурмовик OV-10 отмечает ракетой позиции противника. Истребитель-бомбардировщик F-100 (на заднем плане) атакует их на следующем заходе. Южный Вьетнам, 1969 год
Фото: wikipedia.org
2 марта 1949 года был завершен первый беспосадочный перелет вокруг земного шара. Полет на самолете Lucky Lady II (B-50 Superfortress) продлился 94 часа. На фото: членов команды Lucky Lady II приветствуют секретарь по вопросам безопасности Стюарт Симингтон и генерал Хойт Ванденберг
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