История в датах: 2 марта

2 марта 1965 года ВВС США начали бомбардировки Северного Вьетнама — они продолжались до 1968 года. На фото: штурмовик OV-10 отмечает ракетой позиции противника. Истребитель-бомбардировщик F-100 (на заднем плане) атакует их на следующем заходе. Южный Вьетнам, 1969 год