В России расширят сеть центров освидетельствования пьяных водителей

Нетрезвых водителей начнут быстрее доставлять на освидетельствование. Минздраву рекомендовано расширить сеть организаций, имеющих право давать заключение о том, пьян автомобилист или нет. По словам экспертов, если в Москве таких центров в целом достаточно, то в других регионах их не хватает и должно быть как минимум вдвое больше.

Правительственная комиссия по профилактике правонарушений рекомендовала Минздраву и МВД расширить сеть организаций, которые занимаются освидетельствованием пьяных водителей. «Известия» ознакомились с протоколом заседания за подписью председателя комиссии главы МВД Владимира Колокольцева. В Минздраве «Известиям» подтвердили, что уже ведут работу в этом направлении.

В МВД оперативно не ответили на запрос «Известий», в Минздраве добавили, что в феврале запросили позицию силового ведомства по поводу рекомендации правкомиссии.

Чтобы проводить освидетельствование водителей на алкогольное, наркотическое или другое токсическое опьянение, медицинские учреждения должны иметь специальную лицензию. По данным Росздравнадзора на конец прошлого года, они есть у 3,9 тыс. организаций и их структурных подразделений.

По словам экспертов, центры освидетельствования расположены неравномерно. Как рассказал «Известиям» директор Института наркологического здоровья нации Олег Зыков, если в Москве их в целом достаточно, то в регионах сеть нужно развивать.

Главный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн добавил, что в столице помимо стационарных кабинетов есть передвижные пункты — то есть лаборатории в специально оборудованных автомобилях. За счет этого расположение центров освидетельствования становится более оптимальным. В других регионах мобильные пункты не распространены.

За вождение в нетрезвом виде, согласно ст. 12.8 КоАП РФ, водителю положен штраф 30 тыс. рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет. Предварительную проверку на опьянение сотрудники ГИБДД проводят с помощью алкотестера. Если он показывает превышение нормы — 0,16 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе, водителя направляют на медицинское освидетельствование. Некоторые автомобилисты, не желающие тратить на эту процедуру много времени и далеко ехать, отказываются от освидетельствования, не зная, что это приведет к такому же наказанию — 30 тыс. рублей штрафа и лишение прав. А машину нарушителя отправят на штрафстоянку.

Руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев считает, что сеть центров освидетельствования нужно расширить как минимум вдвое. Это позволит трезвым водителям при необходимости быстрее доказать свою невиновность.

— В нашей стране не исключены случаи, когда человека могут ошибочно обвинить в состоянии алкогольного опьянения. Например, из-за некорректных показаний алкотестера, — пояснил он.

Ранее «Известия» писали, что. по данным ГИБДД, за десять месяцев 2017 года количество ДТП с пьяными водителями уменьшилось на 15,9%. В январе–сентябре было зафиксировано 12,7 тыс. таких аварий. Смертность на дорогах по вине нетрезвых водителей также сократилась — на 23,7%, за десять месяцев Госавтоинспекция зафиксировала 3,3 тыс. ДТП с летальным исходом.