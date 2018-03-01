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Сотни бутылок пива выпали на дорогу в результате ДТП под Ногинском

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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В результате ДТП с тремя грузовиками, фуры с пивом и легкового автомобиля под Ногинском на дороге оказались сотни бутылок пива. Об этом сообщает портал «Подмосковье сегодня».

Инцидент произошел в ночь на четверг, 1 марта, на Горьковском шоссе под Ногинском. По словам очевидцев, водитель фуры врезался в грузовик, тот, в свою очередь, в легковую машину, она — в следующий грузовик, а тот — в другой большегруз. На место прибыли сотрудники экстренных служб. Для того чтобы растащить машины, спасатели были вынуждены разрезать отбойник. Водитель фуры получил серьезные травмы. По предварительным данным, у него раздроблены обе ноги. Остальные участники ДТП не пострадали.

Очевидцы также рассказали, что из фуры на проезжую часть высыпались сотни бутылок крепкого пива, пишет НСН. Протяженность пробки на этом участке Горьковского шоссе после полудня составляла больше 6 км.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в результате ДТП с автобусом в Тульской области пострадали 11 человек.

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