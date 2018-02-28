В Башкирии задержали виновника смертельного ДТП

Правоохранительные органы в Башкортостане задержали предполагаемого виновника смертельного ДТП, в результате которого погибли девять человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по республике.

По факту аварии в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Как сообщал портал iz.ru, пассажирский микроавтобус Mercedes Sprinter, следовавший из Уфы в город Усть-Катав, столкнулся с грузовиком MAN. В момент аварии в салоне микроавтобуса находились 14 человек, девять из них погибли на месте происшествия.

По предварительным данным, ДТП произошло по вине водителя грузовика, который не справился с управлением.