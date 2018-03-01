Большинство горнолыжных трасс закрыты в Сочи из-за снегопада

На горнолыжных курортах в Сочи объявлено экстренное предупреждение, большинство трасс закрыли для лыжников и сноубордистов.

Мощный снегопад прошел в Сочи в минувшие сутки, в горах выпало до 30 см снега. В горах курортной зоны сохраняется угроза схода лавин. Большинство курортов значительно ограничили доступ к горнолыжным трассам, сообщают «Кубанские новости».

На курорте «Горки Город» отменено вечернее катание. На «Розе Хутор» закрыты трассы выше 1,6 тыс. м. На курорте «Газпром» нельзя кататься на трассе «Альпинка». При этом ожидается, что снег будет идти до конца суток.

О мощном циклоне сообщают и жители восточной части России. На Сахалине завтра отменяются занятия в школах, а также прекращается движение пригородных поездов.