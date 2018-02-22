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Сноубордист умер из-за травмы головы в Сочи

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33-летний житель Чебоксар скончался в больнице после получения травмы на горнолыжной трассе в Сочи, друзья погибшего ищут очевидцев трагедии.

Сноубордиста нашли на трассе «Плато» без сознания с травмой головы 13 февраля. Он был доставлен в больницу в состоянии комы. Врачи боролись за жизнь спортсмена, но спасти его не удалось, турист скончался. Сейчас решается вопрос о транспортировке тела сноубордиста в Чебоксары, сообщают «Кубанские новости».

Друзья погибшего до сих пор не знают, что случилось с 33-летним мужчиной. Они ищут очевидцев ситуации, в которой сноубордист получил травму.

16 февраля iz.ru сообщал о падении дерева на сноубордистку на горнолыжном курорте «Роза Хутор». Девушка получила переломы рук и ног. Из-под сосны ее доставали спасатели.

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