Первый частный трамвай «Чижик» начнет возить петербуржцев с 7 марта

Первый частный трамвай «Чижик» начнет ходить по Санкт-Петербургу с 7 марта. До этого момента будет продолжаться обкатка маршрута. После чего Смольный примет проект.

Сейчас на маршруте № 8 идут пусконаладочные работы, а трамвай следует по городу без пассажиров. Персонал «Чижика» уже прошел обучения и аттестацию.

Обслуживает маршрут ООО «Транспортная концессионная компания». По словам представителей предприятия, они полностью готовы к эксплуатации и рассчитывают получить заключение о соответствии и разрешение на начало работы в самое ближайшее время.

Портал iz.ru ранее сообщал, что «Чижик» будет курсировать по Красногвардейскому району Петербурга от Ладожского вокзала до Хасанской улицы. Ранее там проходила часть пути трамвая № 10.

Как уточняет Санкт-Петербург.ру, концессионное соглашение с Транспортной концессионной компанией правительство Петербурга подписало в мае 2016 года. В тот момент ТКК принадлежала УК «Лидер», Группе ЛСР и подрядной организации «МК-20СХ».

Инвестор должен был построить депо и реконструировать пути на правом берегу Невы. Общий объем вложений составил 6,5 млрд рублей. Один инвестиционный платеж — 400 млн рублей — власти Петербурга уже совершили. По факту окончания работ из городского бюджета должны быть перечислены еще 930 млн рублей.