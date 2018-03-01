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Извержение вулкана Симмоэ началось в Японии

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Фото: youtube.com
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В горной гряде Кирисима на юго-западном японском острове Кюсю началось извержение вулкана Симмоэ, сообщило Метеорологическое управление Японии, фиксирующее сейсмическую активность в стране.

В четверг местные власти предупредили жителей об опасности приближения к вулкану и ввели в радиусе 2 км от него запретную зону. Предыдущее извержение вулкана Симмоэ произошло в октябре 2017 года, сообщает ТАСС.

Напомним, 20 февраля на японском острове Кюсю была установлена запретная зона радиусом в 1 км вокруг кратера вулкана Иодзан в связи с возможным его извержением. Риск извержения был объявлен в связи с большим количеством землетрясений, зафиксированных в этой местности. Только за 19 февраля в горной цепи Кирисима произошло 17 значимых подземных толчков.

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