Hyperloop One показала интерьер пассажирской капсулы вакуумного поезда
Компания Virgin Hyperloop One на выставке в Дубае продемонстрировала интерьер пассажирской капсулы вакуумного поезда. Об этом сообщает Electrek.
Капсула имеет просторный салон, где пассажиры смогут свободно перемещаться и стоять в полный рост. Свой багаж они смогут разместить внутри салона между сиденьями. Сбоку от кресел имеются сенсорные панели, однако их предназначение компания не раскрывает.
A look inside the Virgin @HyperloopOne #prototype which makes global debut in #Dubai -— Khaleej Times (@khaleejtimes) 22 февраля 2018 г.
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Photo: Leslie Pableo | KT pic.twitter.com/bYw0P28i9C
Проект вакуумного поезда Hyperloop был предложен в 2012 году американским инвестором Илоном Маском. Согласно проекту, капсулы с пассажирами или грузами будут передвигаться в трубах над землей со скоростью до 1,22 тыс. км/ч, не касаясь стен трубы, благодаря эффекту воздушной подушки. По заявлениям разработчиков, затраты на проект будут намного ниже, чем при строительстве железной дороги с поездами на магнитной подушке.
Сам Илон Маск заявлял, что Hyperloop выгодно построить между калифорнийскими Лос-Анджелесом и Сан-Франциско. Проект планируется реализовать в течение 10 лет приблизительно за $6 млрд.