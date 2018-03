Hyperloop One показала интерьер пассажирской капсулы вакуумного поезда

Компания Virgin Hyperloop One на выставке в Дубае продемонстрировала интерьер пассажирской капсулы вакуумного поезда. Об этом сообщает Electrek.

Капсула имеет просторный салон, где пассажиры смогут свободно перемещаться и стоять в полный рост. Свой багаж они смогут разместить внутри салона между сиденьями. Сбоку от кресел имеются сенсорные панели, однако их предназначение компания не раскрывает.

A look inside the Virgin @HyperloopOne #prototype which makes global debut in #Dubai -

https://t.co/9qLRgxXxa9



Photo: Leslie Pableo | KT pic.twitter.com/bYw0P28i9C