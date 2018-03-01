Hyperloop One показала интерьер пассажирской капсулы вакуумного поезда

Компания Virgin Hyperloop One на выставке в Дубае продемонстрировала интерьер пассажирской капсулы вакуумного поезда. Об этом сообщает Electrek.

Капсула имеет просторный салон, где пассажиры смогут свободно перемещаться и стоять в полный рост. Свой багаж они смогут разместить внутри салона между сиденьями. Сбоку от кресел имеются сенсорные панели, однако их предназначение компания не раскрывает.

Проект вакуумного поезда Hyperloop был предложен в 2012 году американским инвестором Илоном Маском. Согласно проекту, капсулы с пассажирами или грузами будут передвигаться в трубах над землей со скоростью до 1,22 тыс. км/ч, не касаясь стен трубы, благодаря эффекту воздушной подушки. По заявлениям разработчиков, затраты на проект будут намного ниже, чем при строительстве железной дороги с поездами на магнитной подушке.

Сам Илон Маск заявлял, что Hyperloop выгодно построить между калифорнийскими Лос-Анджелесом и Сан-Франциско. Проект планируется реализовать в течение 10 лет приблизительно за $6 млрд.