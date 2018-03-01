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Путин обратится с посланием к Федеральному собранию

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24-е в новейшей истории России и 14-е для Владимира Путина. В полдень президент обратится с посланием к Федеральному Собранию. 

Выступление президента будет сопровождать инфографика на экранах. Послание к Федеральному Собранию предусмотрено Конституцией России. Это одно из важнейших политических событий для страны.

Президент выражает свое видение ситуации в государстве. Глава государства обозначает опорные точки развития.

В 2016 году Владимир Путин говорил: о борьбе с коррупцией, о бизнесе и налоговой реформе, об экономике и санкциях, об образовании и медицине, об отношениях с Востоком и США.

Пресс-секретарь президента не стал анонсировать содержание Послания-2018. Дмитрий Песков отметил, что будет затронут широкий круг вопросов. Послание президента Федеральному Собранию смотрите в прямом эфире на IZ.RU.

Это и другие интересные видео показывает круглосуточный телеканал «Известия». Он доступен не только на сайте, но и в пакетах крупнейших кабельных и спутниковых операторов на территории России. Среди них — «Ростелеком», «Триколор», МТС, «Билайн», «ЭР-Телеком», «Акадо», «МегаФон ТВ» и «Орион-Экспресс». Кроме того, iz.ru можно смотреть в сетях региональных кабельных операторов.

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