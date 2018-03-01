Смета реконструкции аэропорта Якутска прошла Главгосэкспертизу

Сметная стоимость проекта реконструкции и технического переоснащения аэропорта Якутска прошла проверку ФАУ «Главгосэкспертизы России».

Главгосэкспертиза одобрила смету на работы по реконструкции единственного международного аэропорта в Республике Саха. Почти год назад, в марте 2017-го, это же учреждение одобрило проект самой реконструкции объекта, сообщает ИА SakhaNews.

По имеющейся информации, на время проведения необходимых работ аэропорт не будут закрывать, ведь годовой пассажиропоток якутского аэропорта достигает 900 тыс. людей.

Денежные средства на реализацию проекта предоставит Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации».

Аэропорт Якутска является единственной в мире площадкой для испытания воздушных кораблей в условиях низких температур.