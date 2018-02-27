Молельные комнаты появятся в новом терминале аэропорта в Симферополе

Две молельные комнаты для православных и мусульман появятся в строящемся терминале аэропорта Симферополь, помещения расположатся на первом этаже.

Представители аэропорта провели переговоры с Крымской епархией и Муфтиятом Крыма. Решение о создании молельных комнат было поддержано. Помещения выделены на первом этаже нового аэровокзала, площадь каждой комнаты составит 30 кв. м, сообщает ИА «Крыминформ».

Как отметили в пресс-службе аэропорта, учитывался многоконфессиональный состав Крымского полуострова, а также опыт создания молельных комнат в других аэровокзалах мира.

Новый комплекс аэропорта начали строить в 2016 году. Проект оценивается в 32 млрд рублей. Ввод в эксплуатацию нового терминала запланирован на весну 2018 года.