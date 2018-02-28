Клинтон призвала Трампа защитить США от России

Бывший госсекретарь и экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон призвала президента Дональда Трампа защитить страну от «русских, которые всё еще идут».

«Я говорю это как экс-госсекретарь США и американка: русские всё еще идут. Наше разведсообщество побуждает Трампа действовать. Будет он по-прежнему игнорировать и капитулировать или защищать нашу страну?» — написала Клинтон в Twitter.

I say this as a former Secretary of State and as an American: the Russians are still coming. Our intelligence professionals are imploring Trump to act. Will he continue to ignore & surrender, or protect our country?https://t.co/Z6uaSCgdF6 — Hillary Clinton (@HillaryClinton) February 28, 2018

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп выразил сожаление, что в стране обсуждают только Россию и не освещают достижения его администрации.

В адрес действующего президента регулярно звучат обвинения в сговоре с Россией. В частности, экс-кандидат Хиллари Клинтон считает, что Трамп победил на выборах благодаря вмешательству Москвы.