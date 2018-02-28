Прямой эфир

Роскомнадзор предупредил об опасности установки приложения GetContact

0
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Роскомнадзор через свои официальные страницы в социальных сетях предупредил пользователей мобильных приложений об опасности установки GetContact. 

На данный момент топ-чарт бесплатных приложений российского App Store возглавляет GetContact. Софт позволяет проверить неизвестный мобильный номер, а именно узнать, как незнакомый абонент записан в контактах других пользователей приложения. При установке приложение запрашивает доступ к контактам, после чего сканирует телефонную книгу устройства и отправляет эту информацию в общую базу данных.

«Мы понимаем, что вас снедает любопытство и вы готовы пожертвовать многим, чтобы узнать, кто посетил вашу страницу или как вы записаны у друзей. Но всё же старайтесь хоть немного контролировать себя, прежде чем устанавливать сомнительные приложения на свой смартфон или компьютер. Хотя бы изучать их политику обработки данных», — сказано в сообщении.

Специалисты Роскомнадзора анализируют мобильное приложение GetContact, позволяющее узнать номер телефона абонента не из списка своих контактов, на предмет соблюдения законодательства о персональных данных. В случае выявления нарушений мобильное приложение будет заблокировано, подтвердил порталу iz.ru представитель ведомства. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Студент из России создал распознающее болезни приложение
Более 1 млн пользователей скачали приложение «Метро Москвы»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017