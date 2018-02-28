Роскомнадзор предупредил об опасности установки приложения GetContact

Роскомнадзор через свои официальные страницы в социальных сетях предупредил пользователей мобильных приложений об опасности установки GetContact.

На данный момент топ-чарт бесплатных приложений российского App Store возглавляет GetContact. Софт позволяет проверить неизвестный мобильный номер, а именно узнать, как незнакомый абонент записан в контактах других пользователей приложения. При установке приложение запрашивает доступ к контактам, после чего сканирует телефонную книгу устройства и отправляет эту информацию в общую базу данных.

«Мы понимаем, что вас снедает любопытство и вы готовы пожертвовать многим, чтобы узнать, кто посетил вашу страницу или как вы записаны у друзей. Но всё же старайтесь хоть немного контролировать себя, прежде чем устанавливать сомнительные приложения на свой смартфон или компьютер. Хотя бы изучать их политику обработки данных», — сказано в сообщении.

Специалисты Роскомнадзора анализируют мобильное приложение GetContact, позволяющее узнать номер телефона абонента не из списка своих контактов, на предмет соблюдения законодательства о персональных данных. В случае выявления нарушений мобильное приложение будет заблокировано, подтвердил порталу iz.ru представитель ведомства.