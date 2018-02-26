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Более 1 млн пользователей скачали приложение «Метро Москвы»

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Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/mos.ru
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Свыше 1 млн пользователей установили приложение «Метро Москвы». Об этом сообщает сайт мэра и правительства столицы.

При помощи сервиса пользователи могут выстраивать свой маршрут с учетом графика движения поездов метро и другого общественного транспорта Москвы, включая пригородные электрички. Также в приложении можно получить информацию о вводе в эксплуатацию новых станций метро и запланированных ремонтных работах.

Как отметил заммэра Москвы Максим Ликсутов, сервис регулярно обновляют. Одно из главных нововведений с октября 2017 года — возможность записывать все типы проездных билетов на карту «Тройка» прямо через приложение. Однако услуга доступна только владельцам гаджетов на базе Android с технологией NFC, поддерживающих работу с картой, сообщает телеканал «360».

В преддверии ЧМ-2018 по футболу в приложении «Метро Москвы» появится специальный раздел для болельщиков, в котором они смогут проложить маршрут к стадионам «Спартак» и «Лужники», а также станциям городского велопроката. Таким образом, болельщики смогут выбрать наиболее удобный для них вид транспорта. Раздел будет работать на пяти языках, помимо русского: французском, испанском, китайском, немецком и португальском. Помимо этого, Ликсутов пообещал миллионному пользователю, скачавшему приложение «Метро Москвы», памятное керамическое кольцо «Тройка».

Ранее портал iz.ru сообщал, что, по словам заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, непогода не влияет на темпы строительства метро в Москве.

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